İhracat birim değer endeksi yüzde 2,8 arttı

İhracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Aralık ayı Dış Ticaret Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,6 artarken, yakıtlarda yüzde 23,0 azaldı.

İhracat birim değer endeksi 2020 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 1,4 arttı. Endeks, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 12,3 arttı

İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 30,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,1 artarken, yakıtlarda yüzde 34,2 azaldı.

İhracat miktar endeksi 2020 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 4,9 arttı. Endeks, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,7 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 3,8 arttı

İthalat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,0 artarken, yakıtlarda yüzde 27,9 azaldı.

İthalat birim değer endeksi 2020 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 0,5 arttı. Endeks, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,2 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 6,6 arttı

İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,8 ve yakıtlarda yüzde 3,0 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,2 arttı.

İthalat miktar endeksi 2020 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 9,4 arttı. Endeks, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,8 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 5,8 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Kasım ayında 170,0 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,8 artarak, 2020 Aralık ayında 179,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Aralık ayında 168,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 8,3 artarak, 2020 Aralık ayında 182,9 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 2,9 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Kasım ayında 145,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,9 azalarak, 2020 Aralık ayında 140,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Aralık ayında 141,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,6 artarak, 2020 Aralık ayında 147,8 oldu.

Dış ticaret haddi 2020 yılı Aralık ayında 104,8 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Aralık ayında 105,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1 puan azalarak, 2020 yılı Aralık ayında 104,8 oldu.

Dış ticaret haddi, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan artarak 105,7 oldu. 2020 yılında ise, önceki yıla göre 4,1 puan artarak 106,8 oldu.