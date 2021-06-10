İhracat birim değer endeksi yüzde 9,2 arttı

İhracat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Nisan ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, İhracat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 22,8, yakıtlarda yüzde 80,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,5 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 91,8 arttı

İhracat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 91,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 36,3, yakıtlarda yüzde 20,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 115,9 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 23,9 arttı

İthalat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 47,3, yakıtlarda yüzde 71,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 16,3 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 30,1 arttı

İthalat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 17,4, yakıtlarda yüzde 29,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 40,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 7,5 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Mart ayında 132,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 7,5 artarak, 2021 Nisan ayında 142,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Nisan ayında 74,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 91,8 artarak, 2021 Nisan ayında 142,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 3,4 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Mart ayında 111,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,4 azalarak, 2021 Nisan ayında 107,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Nisan ayında 82,5 olan ithalat miktar endeksi yüzde 30,1 artarak, 2021 Nisan ayında 107,3 oldu.

Dış ticaret haddi 2021 yılı Nisan ayında 91,3 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Nisan ayında 103,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 12,3 puan azalarak, 2021 yılı Nisan ayında 91,3 oldu.