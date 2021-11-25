İhracat işlemlerine dijital çözüm

ING müşterileri, İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) taleplerini artık ING Kurumsal İnternet Şubesi ile gerçekleştirebiliyor. ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay, "İhracatın ülkemiz ekonomisinin itici gücü olduğuna inanıyor, ihracatçılarımızın büyümelerini destekliyoruz ve dijitalleşmeyi etkin bir araç olarak kullanarak onların işlerini yaparken bir adım önde olmalarını mümkün kılmayı amaçlıyoruz” dedi.

Türkiye’nin lider dijital kurumu olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren ING, ihracat işlemlerinde müşterilerine dijital çözümler sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilen yeni uygulama ile ING müşterileri, İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) taleplerini artık ING Kurumsal İnternet Şubesi ile gerçekleştirebiliyor. Şubeye giderek form doldurmalarına gerek kalmadan ING İnternet Şubesi kullanıcı kodu ve şifresiyle İBKB talebini giren müşteriler, dilerlerse dijital olarak taleplerinin takibini yapabiliyor, IBKB dokümanını görüntüleyebiliyor veya henüz oluşturulmamış olan doküman talebini iptal edebiliyor. Bu yeni hizmeti kullanabilmek için, müşterilerin ING Kurumsal İnternet Şubesi Dış Ticaret - İhracat İşlemleri menüsünde yetkili olmaları yeterli oluyor.

“Dijital çözümlerle müşterilerimizin iş akışlarını kolaylaştırıyor, zamandan tasarruf sağlıyoruz”

İhracatı Türkiye ekonomisinin itici gücü olarak gördüklerini belirten ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay, "İhracatçılarımızın büyümelerini destekliyor ve onların işlerini yaparken bir adım önde olmalarını mümkün kılmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda müşterilerimize daha kolay ve zahmetsiz bir bankacılık deneyimi sunma hedefiyle yeni dijital uygulamaları hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz aylarda ihracatçılarımızın ihracat işlemlerini internet bankacılığı üzerinden İzlemelerini sağlayacak özellikleri devreye almıştık. Şimdi de İBKB özelindeki bu yeni hizmetimiz ile ihracat işlemlerinde müşterilerimize dijital kolaylık sunmaktan ve onlara zamandan tasarruf sağlamaktan dolayı mutluyuz. Dijitalleşmeyi etkin bir araç olarak kullanarak ihracatçı müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmayı sürdüreceğiz” dedi.