İhracatçılara verilecek hususi damgalı pasaport süresi uzatıldı

İhracat yapan firma yetkililerine verilen özel damgalı pasaportların süresi iki yıldan dört yıla çıkarıldı.

İhracat yapan firma yetkililerine verilen özel damgalı pasaportların süresi iki yıldan dört yıla çıkarıldı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre göre bu kapsamda pasaport başvuruları İçişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’na yapılacak. Düzenlemeyle, özel damgalı pasaport sahibi firma yetkililerinin, pasaportu alabilme koşullarından birini kaybetmeleri durumunda, pasaportu iade etmeleri için tanınan 15 günlük süre kaldırıldı. İade yükümlülüğünü yerine getirmeyen firmanın yetkilileri için yeniden hususi damgalı pasaport verilme yasağı süresi dört yıl oldu.