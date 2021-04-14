İK liderleri global pozisyonlara yükseliyor

BMI Business School Istanbul ve DataExpert iş birliğiyle gerçekleştirilen Fortune Türkiye “En Etkin 50 CHRO” araştırma listelerine giren insan kaynakları liderleri kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor. Listelerde yer alan İK liderlerinin yüzde 19’u terfi ederken, terfi edenlerin yüzde 40’ı ise çalıştıkları markalarda global sorumluluk üstlendi.

BMI Business School Istanbul ve DataExpert iş birliğiyle 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen Fortune Türkiye “En Etkin 50 CHRO” araştırma listelerinde yer alan insan kaynakları liderlerinin hızlı yükselişi sürüyor. Türkiye’nin en büyük bin şirketi üzerinde yapılan araştırma serisinin insan kaynakları ayağı olan “En Etkin 50 CHRO” araştırmasının 2016, 2018 ve 2019 listelerinde yer alan İK liderlerinin yüzde 57’si kadınlardan oluşuyor. Listelerde yer alan İK yöneticilerinin yüzde 19’u terfi ederken, terfi edenlerin yüzde 40’ı yurt dışına giderek global sorumluluk üstlendi, yüzde 60’ı ise mevcut koltuklarını büyüttü.

Türkiye’nin önde gelen şirketlerindeki üst düzey İK yöneticilerinin değerlendirildiği araştırma, insan kaynakları fonksiyonunun yükselen değerine dikkat çekmek amacıyla hazırlanıyor. Hazırlık aşamasından itibaren titizlikle sürdürülen “En Etkin 50 CHRO” araştırması, günümüzde İK liderlerinin artan önemini ortaya çıkarırken, kariyer basamaklarını da hızla tırmanmalarının önünü açıyor.

DataExpert iş birliğiyle yürütülen Fortune Türkiye “En Etkin 50 CHRO” 2021 araştırmasının sonuçları, 1 Mayıs tarihinde Fortune Türkiye dergisinde açıklanacak.