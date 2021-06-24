İki bin işletmeye indirimli elektrik

Sepaş Enerji ile Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nın imzaladığı protokol ile kentteki 2 bin işletmeci elektriği uygun fiyatla kullanacak. Tüketim profiline göre yüzde 15’e kadar indirim sağlayan anlaşma kapsamında birim fiyat 12 ay sabit kalabilecek.
“Hedefimiz sanayicilere ekonomik değer kazandırmak”İndirimli tarife için Sepaş Enerji’ye teşekkür eden Başkan Keyik; “Oda üyelerimiz için yüzde 15’e varan indirimli fiyatlı elektrik sözleşmesi imzaladık, hayırlı olsun” dedi. Sepaş Enerji Bölge Müdürü Barış Mekik ise Türkiye geneline yayılan uygun fiyatlı elektrik iş birliklerine bir yenisini daha eklediklerini dile getirerek; “Ülkemizin dört bir tarafındaki üretici, ihracatçı, sanayici ve esnafa enerji çözüm ortağı olarak destek sunmaya önem veriyoruz. İş ortaklarımızın enerji ihtiyaçlarına kaliteli ve avantajlı tarifelerle yanıt vermek bizim önceliğimiz. BUTSO ile imzaladığımız indirimli fiyat protokolünün Burdurlu üretici ve işletmecilere ekonomik değer kazandıracağına inanıyoruz” dedi.