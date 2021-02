İki gün sürecek Kurumsal Yönetim Zirvesi başladı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) bu yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ile düzenlediği 13. Kurumsal Yönetim Zirvesi; kamu, iş dünyası ve uluslararası alandan uzmanların katılımıyla başladı.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından 13’üncüsü düzenlenen Kurumsal Yönetim Zirvesi başladı. Bu yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ile düzenlenen ’Sürdürülebilir İş Dünyasının Pusulası: Kurumsal Yönetim’ ana temalı zirvenin ilk günü; kamu, iş dünyası ve uluslararası alandan uzmanları bir araya getirdi. İki gün sürecek olan zirvenin açılış konuşmalarını TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame ve TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal gerçekleştirdi.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu: “Her ölçekteki şirket, imkanları ölçüsünde kurumsal yönetim unsurlarını uygulamak zorunda”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sürdürülebilir olmak ve faaliyetlerine devam etmek isteyen şirketlerin kurumsal yönetimi uygulamalarının şart olduğunu söyledi. İş dünyasının en önemli sıkıntılarından birinin bu konu olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Türk iş dünyasının başkanı olarak, şu iki noktanın altını çizmek isterim. Her ikisinin altında da kurumsal yönetim anlayışı var. İlki, işe her zaman iyi bir ortakla yola çıkarak başla. Tek başıma hallederim deme. Kapıdan geçerken ortağına her zaman yol ver, önce ben geçeyim hevesinde olma. Başarının sırrı işte burada. İkincisi ise evlatların arasında ayrım yapma. Kurumsal yönetimde ayrımcılığa yer yok. Şunu çok açık söylüyorum, bir şirkette kadının girişimcinin, yöneticinin olması, kadın bakış açısının olması, kurumsal yönetim açısından sizi bir adım daha öne çıkaracaktır".

TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak, faaliyetlerini sürdürürken bu konuya büyük önem verdiklerini, kurumsal yönetimin kendilerindeki en önemli somut göstergelerinden birinin de Oda-Borsa Akreditasyon Sistemi olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 20’nci yılını doldurdukları akreditasyon sisteminde bugün 365 Oda-Borsanın 282’sinin akredite olduğunu kaydetti.

Feyyaz Ünal: “Düzgün işleyen yönetim yapısı yatırımcı girişini artırıyor”

Dünya genelinde esen yatırım rüzgarının kurumsal yönetim ile yakalanabileceğine dikkat çeken TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal, “Ülkemizdeki şirketlerin yüzde 95’i aile şirketi. Fakat ortalama şirket ömrü çeyrek asır ile sınırlı, yani girişimciyiz ama bunu sürdüremiyoruz. Bu nedenle kurumsal yönetim ’acaba yapsak mı’ denilen bir uygulama değil, şirketlerin gelecekte de var olabilmeleri için bir zorunluluk. Eğer şirketlerimizi kurumsal yönetmezsek ‘küçük şirket ülkesi’ oluruz. Şirketlerin önüne ‘öz’ takıları koyup yeni şirketler açmaya çalışır, imkanları böleriz. Halbuki dünya genelinde krizle birlikte esen bir yatırım rüzgarı var. Yönetim kültürü ve düzgün işleyen bir yönetim yapısı, tüm dünyada yatırımcıların şirketlere duyduğu güveni ve yatırım girişlerini artırıyor. İşte kurumsal yönetim, bu güveni oluşturmamıza aracılık ediyor. Kamu, sivil toplum, özel sektör fark etmeksizin, yöneticilerin adil, şeffaf olmasını, gerektiğinde hesap vereceğini bilmesini ve sorumlu davranmasını sağlıyor” dedi.