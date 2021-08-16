İki SPIC iştiraki Türkiye-Çin Kültür ve İş Geliştirme Forumu’na katıldı

Türkiye-Çin Kültür ve İş Geliştirme Forumu 5-7 Ağustos 2021 tarihleri arasında Congresium Ankara’da gerçekleştirildi.

Türkiye-Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü konulu Türkiye-Çin Kültür ve İş Geliştirme Forumu 5-7 Ağustos 2021 tarihleri arasında Congresium Ankara’da gerçekleştirildi. State Power Investment Corporation (SPIC) şirketinin bağlı iki kuruluşu; EMBA Elektrik Üretim A.Ş. ve CPI Power Engineering Co., Ltd. Türkiye Şubesi organizatörlerin daveti üzerine fuara katıldı.

Fuar sırasında EMBA, çoğunlukla Hunutlu Enerji Santrali Projesindeki ilerlemesini öne çıkarırken; CPIPEC (Türkiye) yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji, entegre akıllı enerji, açık deniz rüzgar enerjisi ve nükleer enerji alanlarındaki iş becerileri ve başarılarını gözler önüne serdi. Her iki şirket de Türk devlet kurumları ve iş ortaklarının yanı sıra Türkiye’deki faaliyetlerini daha iyi anlamaları için potansiyel yerel ortaklara da bir pencere açtı.

Fuar, çevrimdışı stant ve eş zamanlı çevrim içi gösterim biçiminde gerçekleşti ve Ticaret Odasının 100’den fazla Çinli üye şirketi ile birlikte altyapı, iletişim, nakliye, enerji, elektronik ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 200’den fazla yerel firmanın ilgisini çekti.