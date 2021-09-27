İkinci el otomobil piyasasında yaprak kıpırdamıyor

İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk devam ediyor. Galericiler, talep ve fiyatların sabit ilerlediğini belirtirken, piyasanın önümüzdeki dönemde hareketlilik kazanacağını düşünüyor.
Pandemi dönemiyle birlikte önemli bir ivme yakalayan ikinci el araç piyasası bir süredir durgun seyrediyor. Talebin olmadığını söyleyen oto galericiler, piyasanın önümüzdeki dönemde hareketleneceğini düşünüyor.
"Koronavirüs sebebiyle yasaklar gelmezse tekrar hareketlilik başlayabilir"
Galerici Ömer Şahin ise, "İkinci el otomobil piyasasında pandemi döneminde bir hareketlilik yaşanmıştı. 2020’nin son çeyreğine kadar piyasada bir hareketlilik vardı. Bu durumun bir sebebi de vatandaşın altın ve döviz gibi yatırım araçlarına yönelmesidir. Kurban Bayramı’ndan sonra biraz hareketlilik yaşanmıştı ancak şu dönemde biraz piyasada durgunluk yaşanıyor. Şu anda araçlara talep yok ancak koronavirüs sebebiyle yasaklar gelmezse tekrar hareketlilik başlayabilir" ifadelerini kullandı.
He he doğru vatandaş aracını satarken hurda muamelesi yaparlar aldıktan sonra fahiş fiyatla satmaya çalışırlarsa daha çok yaprak kıpırdamaz.