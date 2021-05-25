İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı mayısta azaldı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, mayıs ayında bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 75,3 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı mayısta azaldı
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İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, mayıs ayında bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 75,3 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 Mayıs ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı’nı açıkladı. Buna göre, İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 75,3 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 75,2 seviyesinde gerçekleşti.

2021 yılı mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1746 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
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