İmalat sanayi kapasite kullanım oranı azaldı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 77,2 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) 2022 yılı Şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 718 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.