İmalat sektörü yöneticileri 2022 sonuna kadar haberleşme ve kontrol ağlarını güncellemek istiyor

Nokia, gelecek yatırım stratejisini değerlendirmek için imalat üst kademe yöneticisinin görüşlerini almak üzere araştırma yaptı. Anket, katılımcıların yüzde 74’ünün 2022 sonuna kadar haberleşme ve kontrol ağlarını güncellemek istediğini ve yüzde 90’ından fazlasının operasyonlarında 4G veya 5G kullanımını araştırdığını gösterdi.

Nokia, 4G / LTE, 5G ve Endüstri 4.0 ile ilgili yatırım stratejilerini değerlendirmek için 600’den fazla imalat üst kademe yöneticisinin görüşlerini almak üzere bağımsız bir araştırma şirketi olan ABI Research ile bir araya geldi. Anket, katılımcıların yüzde 74’ünün 2022 sonuna kadar haberleşme ve kontrol ağlarını güncellemek istediğini ve yüzde 90’ından fazlasının operasyonlarında 4G veya 5G kullanımını araştırdığını gösterdi. Katılımcıların yarısından biraz fazlası (yüzde 52) dönüşüm hedeflerini karşılamak için en yeni nesil 4G / LTE ve 5G’nin gerekli olacağına inanıyor.

Ayrıca araştırma, 4G veya 5G’ye yatırımı gerektirecek iş kullanım senaryolarını da belirledi. Katılımcılar ihtiyaçlarını; dijitalleştirme ve mevcut altyapıyı geliştirme (yüzde 63), robotlarla otomasyon (yüzde 51) ve çalışan verimliliğinde yeni seviyelere ulaşma (yüzde 42) olarak belirtti.

"Endüstri 4.0 transformasyonunda bir dönüm noktasına ulaştık"

Temelini oluşturan hızlı, güvenli, düşük gecikme süreli bağlantı kullanılabilir hale geldiğinden, Endüstri 4.0 transformasyonunda bir dönüm noktasına ulaştıklarını belirten Nokia Enterprise Pazarlama Başkan Yardımcısı Manish Gulyani, "Bu araştırma, piyasanın dijitalizasyon ve otomasyonun faydalarını yakalamak için endüstrinin ihtiyaç duyduğu üst düzey kalitede kablosuz ağlara yönelik hevesini gösteriyor. İnanıyoruz ki talep, kurulumu kolay özel kablosuz çözümlerin ulaşılabilirliği ile artacaktır." dedi.

Araştırmanın kilit bulgularından bazıları ise şöyle;

Katılımcıların yüzde 88’i endüstriyel sahaya özel kablosuz mobil (4G / 5G) ağa aşina olduklarını belirtti.

Ankete katılan imalatçıların yüzde 74’ü dijital ve Endüstri 4.0 dönüşümünü ilerletmek için önümüzdeki iki yıl içinde üretim sahalarında haberleşme ve kontrol ağlarını iyileştirmeyi planlıyor.

Yüzde 90’dan fazlası işlerini geliştirmek adına 4G / 5G kullanımını araştırıyor.