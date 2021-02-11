İnek sütü miktarı yüzde 0,8 arttı

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 0,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Aralık ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini paylaştı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Aralık ayında 787 bin 172 ton inek sütü toplandı. Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 0,8 arttı, Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 arttı.

Aralık ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 0,2 azalarak 140 bin 975 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 9,8 artarak 1 milyon 613 bin 197 ton olarak gerçekleşti.

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 1,6 artarak 89 bin 868 ton, Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 1 milyon 113 bin 779 ton olarak gerçekleşti.

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 177, tereyağı üretimi yüzde 16,3, inek peyniri üretimi yüzde 13,4 artarken, kaymak üretimi yüzde 4,7, yağsız süt tozu yüzde 9,4, ayran üretimi yüzde 25,2, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 41,1 azalmıştır.

Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre inek peyniri yüzde 10,2, tereyağı üretimi yüzde 6,7, kaymak üretimi yüzde 6,4, yağsız süt tozu yüzde 4,4, tam yağlı süt tozu yüzde 3,1 artarken, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 2,6 ve ayran üretimi yüzde 15,8 azalmıştır.