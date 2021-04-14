İnek sütü miktarı yüzde 1,5 azaldı

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Şubat ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini paylaştı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Şubat ayında 780 bin 524 ton inek sütü toplandı. Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,5 azaldı, Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 arttı.

Şubat ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 1,5 azalarak 128 bin 590 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 1,2 azalarak 273 bin 521 ton olarak gerçekleşti.

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 13,3 azalarak 75 bin 601 ton, Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 azalarak 170 bin 890 ton olarak gerçekleşti.

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 42,5, yağsız süt tozu yüzde 31,4, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 19,6, kaymak üretimi yüzde 5,8, inek peyniri üretimi yüzde 3 artarken, ayran üretimi yüzde 23,7, tereyağı üretimi yüzde 1,2 azaldı.

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 60,4, yağsız süt tozu yüzde 23,2, tam yağlı süt tozu yüzde 13,3, kaymak üretimi yüzde 9, inek peyniri yüzde 4,1 artarken tereyağı üretimi yüzde 6,9 ve ayran üretimi yüzde 23,1 azaldı.