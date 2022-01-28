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ING Leasing’de üst düzey atama gerçekleşti

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ING Türkiye’nin iştiraki ING Leasing’de üst düzey bir atama gerçekleşti. ING Türkiye Tüzel Bankacılık Direktörü olarak görev yapan Hüsniye Ulu, 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ING Leasing Genel Müdürü ve ING Leasing Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

ING Leasing’de üst düzey atama gerçekleşti
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ING Türkiye’nin iştiraki ING Leasing’de üst düzey bir atama gerçekleşti. ING Türkiye Tüzel Bankacılık Direktörü olarak görev yapan Hüsniye Ulu, 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ING Leasing Genel Müdürü ve ING Leasing Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye’nin iştiraki ING Leasing’de üst düzey bir atama gerçekleşti. Uzmanlığı ve müşteri ihtiyaçlarına özel çözümlerini ING müşterilerine sunan ING Leasing’de, uzun yıllardır ING Türkiye bünyesinde farklı görevler üstlenen ve son olarak ING Türkiye Tüzel Bankacılık Direktörlüğü görevini yürüten Hüsniye Ulu, 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak ING Leasing Genel Müdürlüğü ve ING Leasing Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atandı.

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Verilen bilgiye göre, finans sektöründeki deneyim ve bilgi birikimiyle Hüsniye Ulu, dijital leasing ürününün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına, bu stratejiyi destekleyecek şirket fonlama imkanlarının çeşitlendirilmesine, ING Türkiye ve ING Leasing arasındaki sinerjinin daha da artırılmasına liderlik edecek.

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