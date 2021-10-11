ING Türkiye Müşteri İletişim Merkezi’ne iki uluslararası ödül

ING Türkiye, sektörün en prestijli uluslararası ödülleri arasında yer alan ve Contact Center World tarafından gerçekleştirilen 2021 Üst Düzey Performans Gösterenler Ödülleri programında iki kategoride altın madalya ile ödüllendirildi.

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, Contact Center World tarafından düzenlenen sektörün en prestijli ödüllerinden 2021 Üst Düzey Performans Gösterenler Ödülleri (2021 Global Top Ranking) kapsamında iki altın madalya kazandı. Banka, ‘Yeşil Çağrı Merkezi’ kategorisinde Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi Çatı Güneş Enerjisi Santrali Projesi ile ‘En İyi Teknoloji İnovasyonu Kurum İçi Çözümü’ kategorisinde ise yapay zeka tabanlı Metin Risk Derecelendirme Algoritması ve Memnuniyet Riski Derecelendirme Modeli ile altın madalyaya layık görüldü. 80 farklı ülkeden 2 binin üzerinde başvurunun yapıldığı program kapsamında, iki farklı kategoride Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinin birincisi seçilen banka, kategori birincisi olarak ödül programı kapsamında Aralık ayında gerçekleştirilecek olan ve Amerika kıtasının dahil olduğu dünya finalinde yer alacak.

Güneş enerji santrali ile sürdürülebilirliğe destek ve yapay zeka ile daha iyi müşteri deneyimi

Verilen bilgiye göre, sürdürülebilir ve sorumlu bankacılık temelleri üzerine inşa edilen iş modeli, ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğe öncelik veren banka, 2019 yılında Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi’nin çatısında güneş enerjisi santrali kurulumu için harekete geçti ve 2 bin metrekarelik alanda kurulan santral ile tüketilen elektriğin yüzde 30’unu üretmeye başladı. Yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak karbon ayak izini azaltan banka, bu sürdürülebilirlik projesiyle tüm Türkiye’de tükettiği toplam elektriğin yüzde 4’lük kısmına katkı sağlamayı hedefliyor. Dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan bankanın altın madalya kazandığı bir diğer projesi olan Metin Risk Derecelendirme Algoritması ve Memnuniyet Riski Derecelendirme Modeli ise, daha yüksek memnuniyetsizliğe neden olabilecek şikayetleri tespit etmek için yapay zeka tabanlı 2 farklı yaklaşımdan oluşuyor. Bu şekilde yapay zeka ile şikayet içerikleri analiz ediliyor, değerlendiriliyor ve müşterilere en hızlı ve en doğru şekilde dönüş yapılması sağlanıyor.

“Müşteri memnuniyetini stratejimizin merkezinde konumluyor ve sürdürülebilirliğe öncelik veriyoruz”

Konuyu değerlendiren ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Yücel Ölçer, “Banka olarak Türkiye’nin en iyi dijital kurumu olma hedefimiz doğrultusunda sağlam adımlarla ilerlerken, müşteri memnuniyetini stratejimizin tam merkezinde konumluyoruz. Yapay zeka gibi yeni nesil teknolojileri mükemmel müşteri deneyimi için en etkin araçlarımız olarak görüyoruz. Bununla beraber, sürdürülebilirlik alanında öncü bir grubun parçası olarak, sürdürülebilirliği stratejimizde önceliklendiriyor ve karbon ayak izimizi azaltmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Müşteri İletişim Merkezi’mizin çalışmalarıyla beraber uluslararası alanda prestijli bir ödülde iki farklı kategoride altın madalya kazanmaktan dolayı gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.