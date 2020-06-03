ING Türkiye’den global iletişim ve marka ekibine transfer

ING Türkiye İletişim ve Marka Deneyimi Grup Müdürü Feyza Tamer, 1 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde ING Grubu Global Marka Stratejisi ve Pazarlama İletişimi Lideri olarak atandı. Tamer, yeni görevinde global bir “love brand” olma hedefi ile faaliyet gösteren ING’nin bütünsel marka stratejisini hazırlayan ve ING Grubu’nun faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde hayata geçirilmesini sağlayan ekibe liderlik edecek.

ING Türkiye’nin İletişim ve Marka Deneyimi Grup Müdürü Feyza Tamer, ING Grubu Global Marka Stratejisi ve Pazarlama İletişimi Lideri olarak atandı. Feyza Tamer, ING Türkiye’nin sektördeki yenilikçi tavrını yansıtan “Eski Köye Yeni Adet” iletişim platformu başta olmak üzere ING Türkiye markasının hem tüketici hem de kurum çalışanları nezdinde gelişmesine katkıda bulunan ve büyük başarılar elde eden pek çok iletişim kampanyasına ve iş birliğine imza attı. Tamer, yeni görevinde global bir “love brand” olma hedefi ile faaliyet gösteren ING’nin bütünsel marka stratejisini hazırlayan ve ING Grubu’nun faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde hayata geçirilmesini sağlayan ekibe liderlik edecek. 1 Ağustos 2020 itibarıyla Global Marka Yönetimi organizasyonuna bağlı olarak yeni görevine başlayacak olan Tamer, bu görevde çalışmalarına Amsterdam’da devam edecek.

B oğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri mezunu olan Tamer, İspanya’da bulunan IE Business School’da MBA yaptı. İş hayatına 2003 yılında özel bir bankada MT olarak başlayan Tamer, 2012 yılına kadar bu kurumda Dijital Bankacılık ve Dijital Pazarlama alanlarında yönetici olarak görev aldı. ING Türkiye ailesine 2012 yılında Dijital Kanallar Pazarlama ve Satış’tan sorumlu olarak katıldı ve ardından 2014 yılından itibaren Pazarlama İletişimi Müdürlüğü görevini üstlendi. 2018 yılı itibarıyla mevcut görevine ek olarak kurumsal iletişim alanındaki sorumluluğu da alarak ING Türkiye İletişim ve Marka Deneyimi Grup Müdürü olarak görevine devam eden Tamer, markanın; reklam, dijital pazarlama, tasarım, marka kimliği, sosyal medya yönetimi, medya planlama, pazar araştırmaları, basın ilişkileri, kurumsal sosyal sorumluluk, iç iletişim, etkinlikler ve sponsorluklar dâhil olmak üzere pazarlama ve kurumsal iletişim faaliyetlerinden sorumlu oldu. Tamer, evli ve bir çocuk annesi.