ING’den 19 Mayıs mesajı

Olimpik Kızlar projesi ile geleceğin kadın sporcularına bugünden ilham vermeyi amaçlayan ING Türkiye, başarı için inanmanın gücünü anlattığı reklam filmi ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Geleceğin sporcularına bugünden ilham vermeyi hedefleyen ING Türkiye, yayınladığı özel bir reklam filmi ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Sporcuların başarılı olabilmek için yaşadığı zorlukların anlatıldığı filmde, Olimpik Kızlar projesi kapsamında ING tarafından desteklenen kadın sporcuların görüntüleri yer alırken, başarmak için önce inancın sonra da çok çalışmanın önemi vurgulanıyor.

“Önemli olan önce inanmak, sonra başarmak” vurgusunun yapıldığı filmde, ING herkesi henüz büyük başarıları olmasa da küçük yaşta spora başlayan kız çocuklarına inanmaya davet ediyor ve “Onlara, onun gibi inanmak” mesajı ile Atatürk’ün gençlere olan derin inancı vurgulanıyor. Şirketin olimpik sporculara olan inancı ise “Bastırın Kızlar” sloganı ile destekleniyor. ’BastırınKızlar’ etiketiyle yayınlanan Tribal Worldwide İstanbul imzalı film, ING Türkiye’nin sosyal medya hesapları üzerinden de izlenebiliyor.