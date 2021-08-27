İngiltere pazarına e-ihracatla girdi

Türkiye’nin önemli metal mutfak eşya üretim merkezlerinden Kahramanmaraş’ta 22 yıldır faaliyet gösteren Görgel Metal, İngiltere pazarına ilk kez TurkishExporter’la girdi.

Kahramanmaraş’ta metal mutfak eşyası sektörünün pandemi sürecinde daha da büyümesi ile Türkiye’nin değil Avrupa’nın da büyük ve başarılı gruplarından biri olarak ilerlemeye devam eden Görgel Metal, geniş ürün yelpazesiyle çelik mutfak eşyaları sektöründe 30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Görgel Metal Dış Ticaret Sorumlusu Ferhat İnal, “Mutfakta biz varız’ ilkesi ile dünyada marka bilinirliğimizi arttırmak ve sektördeki pazar payımızı genişletmek için ihracat stratejimizde fazla kaynak ayırmadan alıcılara ulaşmak için B2B e-ihracat kanalını kullanıyoruz” dedi. İhracat pazarlarında büyümek için e-ihracata yöneldiklerini ifade eden Ferhat İnal, bunu da TurkishExporter’la başlattıklarını ifade ederek, "TurkishExporter, ihracat odaklı müşteri edinme konusunda şirketlere önemli kolaylıklar sunuyor. Bizde B2B platformu olan TurkishExporter ile yola çıktık ve bu şekilde İngiltere’ye ihracata başladık" diye konuştu.

İnal, "İhracatta alıcılara hızlıca ulaştığımız ve müşteri portföyümüzü zenginleştirdiğimiz B2B e-ihracat kanalındaki tercihimiz TurkishExporter’la daha birçok pazara gireceğimize inanıyoruz" diye konuştu.