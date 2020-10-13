İnteraktif Çevre ve Danışmanlık’ın Sıfır Atık sistemi Valilik tarafından belgelendirildi

Kurumlara Toplam Atık Yönetimi, Sıfır Atık Danışmanlığı ve Çevre Danışmanlık hizmeti sunan İnteraktif Çevre Danışmanlık, Hilton Grubu’na kurduğu sıfır atık sistemi ile İstanbul Valiliği’nden tam not aldı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İnteraktif Çevre Danışmanlık Genel Müdürü Volkan Ural, “Hilton Grubu’nun sürdürülebilirlik ve çevre yaklaşımlarıyla uyumlu olarak Hilton İstanbul Bosphorus ve Conrad İstanbul Bosphorus’ta, sıfır atık sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalarımızı Mart 2019’da başlattık. Çalışmalara başladığımız bu tarihte henüz Sıfır Atık Yönetmeliği yayınlanmamıştı. Hilton Grubu ile birlikte yürüttüğümüz bu süreçte, detaylı bir ihtiyaç analizi çalışması gerçekleştirdik. Valiliğimiz tarafından beğenilen sıfır atık sistemimizin diğer otel ve kurumlara referans teşkil edecek seviyede olduğunu düşünüyoruz. Sıfır Atık belgesini almaya hak kazanan Hilton İstanbul Bosphorus ve Conrad İstanbul Bosphorus otellerini İstanbul’da bu belgeyi alan ilk konaklama tesisleri oldukları için tebrik ediyorum. 2020 yılı içerisinde Hilton markasıyla çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, 17:53