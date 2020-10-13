İnteraktif Çevre ve Danışmanlık’ın Sıfır Atık sistemi Valilik tarafından belgelendirildi

Kurumlara Toplam Atık Yönetimi, Sıfır Atık Danışmanlığı ve Çevre Danışmanlık hizmeti sunan İnteraktif Çevre Danışmanlık, Hilton Grubu’na kurduğu sıfır atık sistemi ile İstanbul Valiliği’nden tam not aldı.

Türkiye’nin öncü sanayi gruplarından Kibar Holding ve Kuzey Amerika’nın önde gelen çevre şirketlerinden The Heritage Group’un ortaklığında kurulan İnteraktif Çevre Danışmanlık, sanayi şirketleri başta olmak üzere atık üreticisi olan tüm endüstrilere profesyonel Toplam Atık Yönetimi, Sıfır Atık Danışmanlığı ve Çevre Danışmanlık hizmeti veriyor. Türkiye genelinde Hilton Grubu’na Sıfır Atık sistemlerinin kurulumu, Çevre Danışmanlığı ve belgelendirme süreçlerine kadar çevre alanında 360 derece hizmet veren İnteraktif Çevre Danışmanlık, Hilton İstanbul Bosphorus ve Conrad İstanbul Bosphorus otelleriyle gerçekleştirdiği iş birliğiyle iki otelin “Sıfır Atık Temel Belgesi” almasını sağladı. Niteliği bakımından başka kuruluşlara da referans olacak proje İstanbul Valiliği’nin de dikkatini çekti ve Sıfır Atık konusunda iyi uygulama örnekleri arasında yer almaya aday oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İnteraktif Çevre Danışmanlık Genel Müdürü Volkan Ural, “Hilton Grubu’nun sürdürülebilirlik ve çevre yaklaşımlarıyla uyumlu olarak Hilton İstanbul Bosphorus ve Conrad İstanbul Bosphorus’ta, sıfır atık sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalarımızı Mart 2019’da başlattık. Çalışmalara başladığımız bu tarihte henüz Sıfır Atık Yönetmeliği yayınlanmamıştı. Hilton Grubu ile birlikte yürüttüğümüz bu süreçte, detaylı bir ihtiyaç analizi çalışması gerçekleştirdik. Valiliğimiz tarafından beğenilen sıfır atık sistemimizin diğer otel ve kurumlara referans teşkil edecek seviyede olduğunu düşünüyoruz. Sıfır Atık belgesini almaya hak kazanan Hilton İstanbul Bosphorus ve Conrad İstanbul Bosphorus otellerini İstanbul’da bu belgeyi alan ilk konaklama tesisleri oldukları için tebrik ediyorum. 2020 yılı içerisinde Hilton markasıyla çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, 17:53