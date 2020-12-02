İnternet toplantıları yerli platforma taşınıyor

İnternet üzerinden gerçekleştirilen görüntülü toplantılarda kullanılan platformlar arasındaki küresel rekabet hızla artıyor. İş toplantıları ve dersler artık neredeyse tamamen internet üzerinden görüntülü olarak gerçekleştiriliyor. Bazı güvenlik risklerini de beraberinde getiren bu platformlara alternatif olacak güvenli bir çözüm üzerinde çalışan Turkcell’in kısa süre önce duyurduğu BiP Meet, sunduğu özelliklerle giderek popülerleşiyor.

Tüm operatör kullanıcılarının ücretsiz olarak yararlanabildiği BiP Meet’i aylardır hem şirket içi iletişimde hem de uluslararası görüşmelerinde kullandıklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Video konferans uygulamalarında kişisel verilerin korunması ve güvenlik çok önemli. Ülkemize küresel çapta rakipleriyle mücadele edecek güvenli bir platform kazandırdığımız için çok mutluyuz. BiP Meet’in kısa süre içinde bu kadar ilgi görmesi bizleri memnun ediyor. Müşterimiz olsun olmasın herkesi yerli video konferans uygulamamız BiP Meet’i bir adım daha ileri taşımak için yol arkadaşımız olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Şu an Chrome ve Safari tarayıcılarında ve masaüstü uygulamasıyla tam performans çalışan BiP Meet 2021 başında iOS ve Android uygulamaları sayesinde mobil platformlarda da etkin biçimde kullanılabilecek.