İş adamları Türkiye ve Zimbabve arasındaki ilişkileri geliştirmeye hazır

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Zimbabve Devleti Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Zimbabve Devleti Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ise, "SANKON Genel Başkanı sıfatıyla Büyükelçiligimize yapmış olduğunuz ziyaret için çok teşekkür ederim. Zimbabve Devleti olarak Türkiye ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. İki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla SANKON gibi güçlü bir Türkiye kuruluşu ile işbirliği yapmaya hazırız” diye konuştu.Büyükelçi Mutiwazuka konuşmasından sonra toplantıya katılan iş adamlarına Zimbabve Devleti’nin yatırım olanakları hakkında bilgiler verdi.