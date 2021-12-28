banner4556

İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığına Sezai Sevgin atandı

banner4336

İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sezai Sevgin atandı.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığına Sezai Sevgin atandı

İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sezai Sevgin atandı.

banner4575

İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sezai Sevgin atandı. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu’nun 28 Aralık 2021 tarihli toplantısında, Sezai Sevgin’in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verildiği belirtildi. Sevgin, 2015 yılından bu yana bankanın iştiraki Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürlüğü görevini sürdürüyordu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Şişli’de dev asayiş uygulaması
Şişli’de dev asayiş uygulaması
  1. ASAYİŞ

banner4558

banner3841

banner4578

banner4349