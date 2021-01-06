İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali görevi bırakma kararı aldı. Bali, "Genel Müdürlük görevimi Mart ayının sonlarında yapılacak olan Genel Kurul tarihi itibarıyla bırakacağım" dedi.
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali görevi bırakma kararı aldı. Bali, "Genel Müdürlük görevimi Mart ayının sonlarında yapılacak olan Genel Kurul tarihi itibarıyla bırakacağım" dedi.
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali görevi bırakma kararı aldı. Bali, "Genel Müdürlük görevimi Mart ayının sonlarında yapılacak olan Genel Kurul tarihi itibarıyla bırakacağım" dedi.
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