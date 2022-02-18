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İş Bankası grubunda atama

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Barış Karakullukçu, İş Bankası ve iştiraklerinin girişimcilik alanındaki faaliyetlerini geliştirmesine katkı sağlamak üzere Yeni Nesil Girişimcilik İş Kolu Başkanı olarak görev alacak.

İş Bankası grubunda atama
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Barış Karakullukçu, İş Bankası ve iştiraklerinin girişimcilik alanındaki faaliyetlerini geliştirmesine katkı sağlamak üzere Yeni Nesil Girişimcilik İş Kolu Başkanı olarak görev alacak.

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Barış Karakullukçu, İş Bankası ve iştiraklerinin girişimcilik alanındaki faaliyetlerini geliştirmesine katkı sağlamak üzere Yeni Nesil Girişimcilik İş Kolu Başkanı olarak görev alacak. Fortune Türkiye’nin ‘Türkiye’nin En Güçlü 50 İş Kadını’ listesinde 2012, 2014 ve 2016 yıllarında yer alan Karakullukçu’nun Yabancı Sermaye Derneği Teknoloji ve İnovasyon Çalışma Grubu Başkanlığı, Türkiye Bilişim Vakfı ile Yapay Zeka & Teknoloji Derneği Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyeliği görevleri de bulunuyor.

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