İş Bankası ve Visa işbirliği ile yurt dışı para transferinde bir ilk

Türkiye İş Bankası, Visa B2B connect sistemi üzerinden ülkemizde ilk yurt dışı para transferini gerçekleştiren banka oldu.

Visa’nın B2B Connect uygulaması, İş Bankası’nın ticari müşterilerinin, karşı banka sisteme üye olsun veya olmasın dünyanın herhangi bir bankasındaki hesaba para transferi yapmasına imkân sağlıyor. Platform, Visa’nın global ağı sayesinde ticari müşteriler için EUR veya USD cinsinden uluslararası para transferlerinin hızlı ve uygun maliyetlerle gerçekleşmesine imkan veriyor. B2B Connect ayrıca çifte öngörülebilirlik de sağlıyor. Böylece hem paranın karşı tarafa iletim süreleri hem de işlem bedeli baştan şeffaf olarak belli oluyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, “Her alanda müşterilerini inovatif ve katma değerli çözümlerle buluşturma anlayışı çerçevesinde hareket eden bankamızda, bu ihtiyaca yönelik olarak bireysel müşterilere sunduğumuz alternatiflere, ticari müşterilerimiz için sunduğumuz bu hizmeti de ekledik. Visa B2B Connect uygulaması ile ticari müşteriler, dünyanın herhangi bir bankasındaki hesaba ithalat transferi yapabiliyor. Bu çözüm ile müşterilerimize zaman ve maliyet açısından öngörülebilirlik avantajı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bankamızın Türkiye’de bu sistemi kullanan ilk banka olmanın yanı sıra dünyadaki ilk bankalardan biri olması da memnuniyet verici.”

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise konuya ilişkin şunları söyledi: “Uluslararası ödemelerin basitleştirilmesi ve modernleştirilmesi, yurt dışıyla çalışan işletmeler için önemli bir ihtiyaç. Blockchain teknolojisini kullanan ve ödemelerin güvenle gerçekleşmesini sağlayan Visa B2B Connect platformu ile geleneksel yurt dışı para transferi yöntemlerindeki takip zorluğu ve yüksek maliyetler ortadan kalkıyor. İş Bankası işbirliği ile ülkemizde ilk defa pazara sunulan Visa B2B Connect hizmetinin yenilikçi teknolojisiyle ticari işletmelerin uluslararası para transferlerine yepyeni bir boyut getireceğine inanıyor, çözümün hayata geçmesinde emeği olan herkesi kutluyorum.”