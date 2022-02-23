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İş Bankası’ndan isim benzerliği açıklaması

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Türkiye İş Bankası, İngiltere’nin yaptırım uygulayacağı 5 Rus bankası arasında bulunan IS Bank ile herhangi ilişkisi olmadığını açıkladı.

İş Bankası’ndan isim benzerliği açıklaması
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Türkiye İş Bankası, İngiltere’nin yaptırım uygulayacağı 5 Rus bankası arasında bulunan IS Bank ile herhangi ilişkisi olmadığını açıkladı.

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Türkiye İş Bankası, Rus bankası IS Bank ile ilgili isim benzerliği konusunda dün gece Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Birleşik Krallık tarafından 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacağına ilişkin haberlerde konu edilen ve Bankamızla isim benzerliği gösteren kurumlarla Bankamız ve iştiraklerimiz arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır” denildi.

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