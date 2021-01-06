İş Bankası’ndan KAP açıklaması

İş Bankası’ndan KAP’a yapılan açıklamada “Sayın Adnan Bali, resmi kurum ve yetkili kurulların da uygun görmesi halinde Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hakan Aran’ı kendisinden sonra Genel Müdürlük görevini üstlenebilecek kişi olarak düşündüğünü açıklamıştır” denildi.

İş Bankası’nın uzun süredir genel müdürlük görevini yapan Adnan Bali Mart ayında görevini bırakacağını açıkladı. Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama yeni genel müdür olarak Hakan Aran işaret edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali, Bankamızın bu yıl Mart ayında yapılacak Genel Kurulu itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldığını, Genel Kurul tarihine kadar görevini sürdüreceğini ve Genel Kurul irade gösterirse Yönetim Kurulu’nda göreve devam etmeyi düşündüğünü beyan etmiştir. Sayın Adnan Bali, resmi kurum ve yetkili kurulların da uygun görmesi halinde Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hakan Aran’ı kendisinden sonra Genel Müdürlük görevini üstlenebilecek kişi olarak düşündüğünü açıklamıştır.”