İş Bankası’nın e-ticaret ve ödeme sistemleri iştiraklerine atamalar

İş Bankası’nın e-ticaret ve ödeme sistemleri iştiraklerinde iki atama gerçekleşti. Serkan Uğraş Kaygalak, Topkapı Danışmanlık Elektronik Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atandı. Halim Memiş ise MOKA Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’ye; Genel Müdür olarak atandı.

İş Bankası’nda, ödeme sistemlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Serkan Uğraş Kaygalak, Pazarama markasıyla e-ticaret alanında faaliyette olan Topkapı Danışmanlık Elektronik Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ne Genel Müdür olarak atandı.

Yolculuğuna ilk olarak Maximum Mobil uygulaması içinde başlayan Pazarama, online alışveriş ve hizmetlere tüm paydaşlar için yenilikçi ve farklı bir anlayış getiriyor. Günümüzde büyük bir hızla yaygınlaşmakla beraber gitgide birbirine benzeşen hizmetler sunulan e-ticaret sektöründe sadece ürün satışına değil aynı zamanda ekosistem anlayışı ile hizmete, marka işbirliklerine odaklanan ve 2021 yılının ilk yarısında faaliyetine başlayan şirket, Pazarama markası altında, online alışverişten, market alışverişine, araçta ödemeden, seyahat fonksiyonuna değin geniş yelpazede, şimdilik 10 dikeyde hizmet sunuyor. Güçlenen kadrosuyla Pazarama, değer ve dayanışma odaklı, yerel üreticilere güç veren bir bakış açısıyla e-ticarete 360 derece bakabilen bir platform olarak hayatına emin adımlarla devam ediyor.

İş Bankası Ekosistem ve Ödeme Sistemleri Birim Müdürü Halim Memiş, MOKA Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’ye; Genel Müdür olarak atandı. Önceki Genel Müdür Selim Güsar, şirkette danışman olarak görevini sürdürecek. MOKA, ödeme sistemlerinin fintekler ile daha kolay ve hızlı erişilebilir hale gelmesi, perakende dünyasının dijitalleşmesinde önemli bir kilometre taşı olmuştu. Şirket önümüzdeki dönemde de müşteri deneyimini ön planda tutarak yenilikçi ürün ve hizmetlerle perakende dünyasının dijitalleşmesinde öncü rolünü oynamaya devam edecek.