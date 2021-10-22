İş dünyası dövizdeki kırılganlığın önüne geçilmesini istiyor

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası dövizdeki oynaklığı değerlendiren DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, “Dövizdeki oynaklık, iş dünyasında endişelere yol açtı. Kırılganlığa karşı güven ortamının tesisi için ivedi ve etkin adımlar atılmalı” dedi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 18’den 16’ya indirmesinin ardından döviz kurlarındaki yükselişin iş dünyasında endişeleri beraberinde getirdiğini, güven ortamını oluşturmak için süratle etkin yöntemlerin devreye alınması gerektiğini söyledi.

‘Güven ortamı oluşturulmalı’

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, beklentilerin üstünde gerçekleşen faiz indiriminin ardından döviz kurlarındaki sert yükselişin piyasalarda güvensizlik ortamını tetikleme potansiyeli olduğunu kaydederek “Hem üretici, hem de tüketici üzerindeki enflasyon yükü sürekli olarak yükseliyor. Bu dönemde Merkez Bankası’nın politika faizinde 200 baz puan indirim yapma kararı ile birlikte döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket karşısında Türk Lirası’nın yaşadığı değer kaybı, istenmeyen bir tabloya yol açtı. Enerji başta olmak üzere üretici üzerindeki maliyetlerin her gün daha da arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte fiyat istikrarının sağlanması, dövizde kırılganlığın giderilmesi, satın alma gücünün artırılması öncelikler olarak belirlenmeli. Bu yönde atılacak adımlar ile yatırımcının iştahının kaçırılmasının önüne geçilebilir” diye konuştu.

İthalat fiyatlarındaki artış baskı yaşatıyor"

Dünya genelinde hammadde temini, lojistik ve tedarik zincirinde yaşanan zorluklara ve artan maliyetlere karşı sanayicinin kararlılıkla üretmeye devam ettiğine de dikkati çeken Nilüfer Çevikel, “Ekonomi yönetiminden reel ekonomi üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri azaltacak etkin adımları beklerken yapısal reformlara da odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz. Piyasaları rahatlatacak, yatırıma ve üretime teşvik edecek hamleler için zaman kaybedilmemeli. İş dünyası olarak zorlu koşullarda da mücadelemizi sürdürdük, üretimde hız kesmeden ekonomimize katkı sunmak için gece gündüz çalıştık. Ortak akılla hayata geçirilecek çalışmalar, zararları minimize ettiği gibi maksimum fayda sağlayacaktır. Sürdürülebilir büyüme için tüm bu enstrümanlara ihtiyaç var. Gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıkların reel ekonomi üzerinde yaşattığı baskı mutlak surette azaltılmalıdır” dedi.