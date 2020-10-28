İş hayatına katılmak isteyen kadınlara eğitim desteği

Boyner Grup Akademi ve Maltepe Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan ‘Temel Mağazacılık Eğitim Programı’ başladı. Bu sene ilki gerçekleştirilen ve pandemi nedeniyle online platformda başlayan programın ilk sınıfında 20 kadına eğitimler veriliyor.

Kadına destek ve eğitim konularının birleştiği ‘Temel Mağazacılık Eğitim Programı’ 18 - 45 yaş arası Maltepe’de ikamet eden kadınların iş hayatına katılımına teşvik edecek. Pandemi nedeniyle online platformda gerçekleştirilen eğitimler 3 ay sürecek, programın ilk sınıfının sonunda 20 kadın mezun olacak. Türkiye’de kadın çalışan oranını artırmayı yönelik ve kadınların güçlenmesine destek verilecek.

Perakende sektöründe çalışmak isteyen, mağazacılıkta kariyer hedefleyen, mağazacılığa ilgi duyan kadınlara program çerçevesinde, Dünyada ve Türkiye’de Perakende Sektörü, Koşulsuz Müşteri Mutluluğu ve Servis Standartları, Görsel Düzenleme, Omni Channel & E- Ticaret gibi bir çok konuda eğitimler verilecek. Her biri alanında uzman yöneticiler ve Boyner Grup Akademi eğitmenleri tarafından verilecek eğitimlerle programandan mezun olacak kadınlar perakende sektöründe istihdam edilmek üzere hazır olacaklar. Eğitimler, kadınların sosyal becerileri ve iş becerileri geliştirecek şekilde 12 hafta sürecek bir program olarak tasarlandı.

Boyner Grup Akademi Direktörü Özlem Uzun, “Türkiye’de istihdamın düşük olması ve kadınların işgücüne etkin bir şekilde katılamıyor olması arasında doğrudan bir ilişki var. Sürdürülebilir ve kaliteli büyümenin en önemli bileşenlerinden olan istihdam oranını artırmak için, kadınların istihdamını önemli ölçüde artırmak gerekiyor. Erkeklerin işgücüne katılım oranı yüzde 70’lerde seyrederken, kadınların yüzde 30’lar seviyesindeki düşük istihdam katılımını yükseltmek için belirli eğitim programlarıyla doğru adımları atarak ulusal hatta global büyümeye katkı sağlamaya çalışılıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği Boyner Grup ve Boyner Grup Akademi olarak bizim çok uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir konu. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği kültürümüzün en önemli parçalarından biri olduğu için çok önemsiyoruz. Biliyoruz ki kadınlar güçlendikçe ekonomi iyileşecek, kadın eğitim oranı arttıkça ve kadın istihdamı yaygınlaştıkça ekonomik ve sosyal olarak güçleneceğiz" dedi.