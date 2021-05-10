İSO Türkiye İhracat İklimi endeksi, nisanda 56’ya yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, nisanda 56’ya yükselerek üst üste üçüncü ay eşik değer 50’nın üzerinde kaydedildi ve ihracat pazarlarının talep koşullarında güçlü bir iyileşmeye işaret etti. İyileşme, Şubat 2018’den beri en belirgin düzeyde gerçekleşirken, Nisanda ihracat ikliminde gözlenen güçlenme birçok ana ihracat pazarında ekonomik aktivitedeki belirgin iyileşmeleri yansıttı.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Nisan 2021 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

ABD’nin ekonomik aktivitesi ivme kazanan bir artış gösterirken, bu aynı zamanda küresel çapta en yüksek büyüme hızı oldu. Türk imalat sektörü ihracatından yüzde 10 ile en yüksek payı alan Almanya’da genel ekonomik aktivite belirgin bir büyüme sergilerken, Birleşik Krallık’ta toparlanma hız kazandı ve üretim Ekim 2013 döneminden beri en yüksek oranda arttı. İtalya ve Fransa’da ekonomik aktivite ılımlı artış kaydetti. İspanya’da da büyüme iki yılı aşkın bir dönemin en yüksek hızında oldu.

Martta 54,7 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, nisanda 56’ya yükselerek üst üste üçüncü ay eşik değer 50’nın üzerinde kaydedildi ve ihracat pazarlarının talep koşullarında güçlü bir iyileşmeye işaret etti. Söz konusu iyileşme Şubat 2018’den beri en belirgin düzeyde gerçekleşti. Nisanda ihracat ikliminde gözlenen güçlenme, birçok ana ihracat pazarında ekonomik aktivitedeki belirgin iyileşmeleri yansıttı.

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’nin ekonomik aktivitesi nisanda güçlü ve ivme kazanan bir artış gösterirken bu aynı zamanda küresel çapta en yüksek büyüme hızı olarak dikkat çekti. Türk imalat sektörü ihracatındaki payı yüzde 6 olan ABD, takip edilen pazarlar arasında yüzde 10 payı olan Almanya ve yüzde 7’yi paya sahip Birleşik Krallık’ın ardından geliyor.

Avrupa’da da talep koşulları iyileşme gösterirken bu durum büyük ölçüde imalat sektörünün güçlü performansından kaynaklandı. Genel ekonomik aktivite Almanya’da belirgin bir büyüme sergilerken, Birleşik Krallık’ta toparlanma hız kazandı ve üretim Ekim 2013 döneminden beri en yüksek oranda arttı. İtalya ve Fransa’da ekonomik aktivite ılımlı artış kaydetti. Fransa’nın üretimi son sekiz ayda ilk kez artış gösterdi. İspanya’da büyüme iki yılı aşkın bir dönemin en yüksek hızında gerçekleşirken Hollanda’da imalat sanayi üretimi anket geçmişinin en yüksek oranında arttı.

Orta Doğu’da talep eğilimleri genelde olumlu

Orta Doğu’ya bakıldığında, Mısır ve Lübnan’daki zayıflık dışında talep eğilimleri genel olarak olumlu seyretti. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’da faaliyet koşulları güçlü iyileşme sergiledi. Takip edilen ülkelerin çoğunda üretim nisanda artış kaydetse de, Covid-19 salgını Brezilya ve Kenya gibi vaka sayılarının arttığı veya yüksek kaldığı ülkeleri olumsuz etkiledi. Brezilya dışındaki BRIC ülkelerinde ekonomik aktivite artış kaydetti. Ancak salgının yeniden hızlandığı Hindistan’da önümüzdeki aylarda talep zayıflığı ihtimali arttı ve bu durum büyümenin yavaşlamasına yol açtı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: “Talep koşullarının birçok pazarda güçlenmekte olduğu görülüyor ve bu eğilim Türk imalatçılarına yurt dışına ürün satabilmeleri için fırsat sunuyor. Türk imalat sektörlerinin endeks kapsamında takip edilen en büyük üç ihracat pazarı, cesaret verici bir şekilde hızlı büyüme gösteriyor. Yine de Covid-19 salgını endişe kaynağı olmaya devam ediyor ve yeni enfeksiyon dalgaları halen talebi olumsuz etkileme ve lojistik sorunlar oluşturma potansiyeline sahip".