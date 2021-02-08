İSO Türkiye İhracat İklimi endeksi ocakta 49,9 oldu

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ocak ayında 49,9 olarak kaydedildi. Endeks, eşik değer 50,0’a yakın gerçekleşerek ihracat talep koşullarının yılbaşında genel olarak yatay seyrettiğini gösterdi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Ocak 2021 dönemi sonuçları açıklandı. Buna göre, aralıkta 50,5 seviyesinde gerçekleşen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ocak ayında 49,9 olarak kaydedildi. Endeks, eşik değer 50,0’a yakın gerçekleşerek ihracat talep koşullarının yılbaşında genel olarak yatay seyrettiğini gösterdi. Ocakta Türk imalat sektörünün en büyük ihracat pazarlarında farklı eğilimler gözlendi. Pazarın yaklaşık yüzde 6’sını oluşturan ABD’de ekonomik aktivite güçlü bir şekilde arttı ve büyüme yaklaşık son 6 yılın en yüksek hızında gerçekleşti. Koronavirüs (Covid-19) salgınını önlemeye yönelik katı kısıtlamaların ekonomik aktiviteyi aksattığı Avrupa’da ise talep koşulları daha az pozitifti. Birleşik Krallık’ta üretim ocak ayında belirgin bir düşüş kaydetti ve daralma geçen yılın mayıs ayından beri en yüksek oranda gerçekleşti. Almanya yılın başında sınırlı da olsa büyüme sağlayabildi. Ancak aktivitedeki artış, 7 aylık mevcut genişleme döneminin en düşük hızında kaydedildi. Fransa, İtalya ve İspanya gibi diğer ülkelerde ise üretim düşüş gösterdi. Avrupa’nın tek canlı pazarı, imalat sanayi üretiminin Eylül 2018’den beri en yüksek oranda arttığı Hollanda oldu.

En yüksek oranlı artış S. Arabistan’da oldu

Türk imalat sanayi ihracat pazarının yaklaşık yüzde 2’sini oluşturan Suudi Arabistan’da ekonomik aktivite, PMI endeksi tarafından takip edilen tüm ülkeler içerisinde en yüksek oranlı artışı gerçekleştirdi. Bu ülkede petrol dışı ekonomik aktivite son 15 ayın en güçlü büyümesini kaydetti. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, ocakta üretim artışı kaydedilen diğer Orta Doğu ülkeleri oldu. Buna karşılık, Mısır ve Lübnan daralma bölgesinde kaldı. Rusya’da ekonomik aktivite son 4 ayda ilk kez büyüme bölgesine geçti. BRIC ülkelerine bakıldığında, Çin ve Hindistan’da ekonomik aktivite genişleme gösterirken, Brezilya’da ise Temmuz 2020’den beri ilk kez daralma kaydedildi. Bu 4 ekonomi Türk imalat sanayi ihracat pazarının yaklaşık yüzde 4’ünü oluşturuyor.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“Covid-19 salgını ve yayılmayı önlemeye yönelik kısıtlamaların boyutu, dünya genelinde talep koşullarını belirleyen temel unsur olmaya devam ediyor. Avrupa’nın birçok bölgesinde katı önlemler uygulanıyor ve bu durum Türk imalatçıların söz konusu pazarlara ihracat yapma kabiliyetini sınırlandırıyor. Diğer yandan, ocak ayında ABD’de kaydedilen güçlü büyümenin bu zayıflığı telafi ettiği görülüyor. Aşı uygulamaları hızlandıkça, salgının talep eğilimleri üzerindeki etkisinin de giderek hafifleyeceğini umut ediyoruz”.