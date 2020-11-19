İstanbul Ekonomi Zirvesi ‘Sürdürülebilir Kalkınmayı’ hedefliyor

10 Aralık’ta gerçekleştirilecek 4. İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin tanıtım toplantısı İstanbul’da yapıldı. Toplantıda konuşan Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen zirveye yerli ve yabancı yatırımcıların da katılacağını belirterek, 1 milyar dolarlık uluslararası ticaret anlaşmalarının yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

‘Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Ekonominin Yeniden Dizayn Edilmesi’ ana temasıyla gerçekleştirilecek olan 4. İstanbul Ekonomi Zirvesi tanıtım toplantısı İstanbul’da yapıldı. Tanıtım toplantısında zirvede değinilecek konular kamuoyu ile paylaşıldı. Zirve kapsamında; yeni dünya düzenine geçiş, iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji, turizmin geleceği, yapay zeka, tarımda sürdürülebilirlik ve uluslararası gıda arz güvenliği, covid-19 sonrası sağlık ekonomisinin durumu gibi konuların ele alınacağı duyuruldu. Zirvede, yerli ve yabancı yatırımcıların da ağırlanacağı belirtilirken uluslararası ticaret anlaşmalarının da yapılarak ekonomiye katkı sağlanacağı açıklandı.

Toplantıda Eski Devlet Bakanı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen, zirvede ekonomi dünyasının kanaat önderlerinin bir araya getirileceğini söyledi. 4. İstanbul Ekonomi Zirvesi ile ilgili konuşan Tüzmen, “Küreselleşmenin her geçen gün insanları, ülkeleri, hatta kıtaları biraz daha yakınlaştırdığı, karşılıklı etkileşimin artarak fiziki sınırların ortadan kalktığı bir dönemdeyiz. Dünya ekonomisindeki kırılganlığın etkisiyle sayısız şirket el değiştirmekte, devletler uluslararası alanda şirket almak isteyen müteşebbisleri teşvik etmektedir. Zaferlerin artık ordularla değil, güçlü ekonomiler, güçlü şirketlerle kazanıldığı günümüzde yabancı şirketlerin ülkemizde yatırım yapması, Türk şirketlerinin de uluslararası arenada değişik sektörlerde şirket alması, Türkiye’nin borç alan değil yatırım yapılan bir ülke olabilmesi, katma değeri yüksek ürünler üreten sektörlerin çeşitlendirilmesi ve sayısının artması noktasında güçlü lobicilik faaliyetlerinin yanı sıra yönlendirici ve koordinatör bir kurum olmak; İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin vizyonudur” dedi.

"Zirvede yenilenebilir enerji konusunda yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım hedefleniyor"

Tüzmen, zirvede yenilenebilir enerji konusunda yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırım hedeflediklerinin altını çizerek, “Yabancı yatırımcılarla yapılan ön anlaşmalar var. Önemli olan bunların gerçekleşmesidir. Türkiye’nin ileri teknoloji gamında yeni yatırımlara açık olduğunu ve bu yatırımlar kendini yenileyen üreticilerimizin ihracat imkanlarının çok daha rahat hazırlayabileceklerine inanıyorum. İşlenmiş teknolojisi içinde olan ürünler gamına geçmemiz gerekiyor. Türkiye için yarı iletkenler çok önemlidir. Türkiye ihracat değerlerini arttırabilecek üretimi yapabilir” diye konuştu.

Türkiye’nin değerini gerçek anlamda aktarmaya çalıştıklarını dile getiren Tüzmen, “Türkiye’de çok genç bir nüfus var. İyi eğitilmiş genç nüfusumuz sadece Türkiye’de değil, dünyada da büyük başarılara imza atıyor. Bizim eğitilmiş iş gücümüzü yabancı sermayelerin yüksek teknolojisiyle birleştirdiğimiz zaman, bu birliktelikte ihracat artışı kaçınılmaz olur“ açıklamalarında bulundu.