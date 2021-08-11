İstanbul ihracatçılarından 5,1 milyar dolarlık ihracat

İstanbul ihracatçıları, yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 19.2 oranında daha fazla ihracat yaptı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 19.2 artırarak, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 5 milyar 137 milyon dolar ihracat yaptı. İstanbul İhracatçıları, yılın ilk yedi ayında 188 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı yüzde 4.6 oldu. En çok ihracatı 362.1 milyon dolar ile Irak’a gerçekleştirdi. Ayrıca Ülke grupları baz alındığında ise birliğin en fazla ihracat yaptığı bölge 1 milyar 195 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkeleri oldu.

En çok ihracat Irak’a

İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk yedi ayında, değer bazında en fazla ihracatı 362.1 milyon dolar ile Irak’a gerçekleştirdi. Irak’a en fazla mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile su ürünleri ve hayvansal mamuller ihraç edildi. İİB, Irak’ın ardından değer bazında en fazla ihracatı Norveç, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Fransa’ya gerçekleştirdi. İİB ihracatında Norveç’e gemi ve yat, fındık ve mamulleri; ABD’ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri; Almanya’ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; Fransa’ya ise gemi ve yat ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri ön plana çıktı.

Temmuz ayında 651 milyon dolarlık ihracat

Birlik, temmuz ayında, 651 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Birlik, temmuzda en fazla ihracatı Irak, Polonya, ABD, Almanya ve Birleşik Krallık’a gerçekleştirdi.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), yılın ilk yedi ayında, 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 16.9 oranında artışla, 1 milyar 290 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, temmuz ayında ise, 149 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk yedi ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25.8 oranında artışla, 1 milyar 272 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, temmuz ayında ise 176.4 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yılın ilk yedi ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasa yüzde 26.3 oranında artış ile 811 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birliğin temmuz ayında yaptığı ihracat ise 76.5 milyon dolar oldu.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), yılın ilk yedi ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19.5 oranında artış ile yaklaşık 486 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, temmuz ayında ise, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ihracatını yüzde 9.7 oranında artırarak, 66 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), yılın ilk yedi ayında, 332 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, temmuz ayında ise, ihracatını bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20 oranında artırarak, 51 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yılın ilk yedi ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14.3 oranında artış ile yaklaşık 236 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, temmuz ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.3 oranında artışla, 32.4 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), 2021’in ilk yedi ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20.8 oranında artış ile 109 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, temmuz ayında ise, 7.5 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.