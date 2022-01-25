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İstanbul’da AVM’lerin geç açılması tavsiyesi

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İTO Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul’da AVM’lerin bugün 13.00’ten sonra açılması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakatın sağlandığını belirtti.

İstanbul’da AVM’lerin geç açılması tavsiyesi
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İTO Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul’da AVM’lerin bugün 13.00’ten sonra açılması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakatın sağlandığını belirtti.

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İstanbul’da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, AVM’lerin açılış saati ile ilgili İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

’’İstanbul Valiliği’nin kararını dikkate alarak, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ve Birleşik Markalar Derneği Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul’da AVM’lerin bugün 13.00’ten sonra açılması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır. ’’

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