İstanbul’da konut fiyatları mahallelere göre değişiyor

Konuta talep, fiyatları artırmaya devam ediyor. İstanbul’da mahalleler arasında 50 ile 100 bin TL fiyat farklarının olduğunu belirten emlakçılar, satılan evlerin fiyatlarında hızlı yükseliş gözlemlediklerini söylüyor.

Gayrimenkul sektörüne talep artışı sürüyor. Gerek kiralık gerekse satılık konut fiyatları İstanbul’un ilçelerinde değişiklik gösteriyor. Fiyat farkları 50 ile 100 bin TL arasında değişirken emlakçılar ise bugün sattıkları evin ertesi gün daha yüksek bedele ulaştığını söylüyor. Faizlerin düşmesiyle talebin daha da çok artacağını vurgulayan emlakçılar, vatandaşların kiralık evde oturmaktansa daire satın almayı tercih ettiklerini belirtiyor.

“Bugün sattığım daireyi yarın aynı fiyata alamıyoruz”

Satılık konutlara talebin olduğunu ifade eden emlakçı Taner İşlek, “Fiyat yükselişi devam ediyor. Bizlerde taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz. Bununla beraber kiralık dairelerinde arz talep olunca kiraların fiyatı da yükseldi. Kiralık dairelerde oturan vatandaşlar taşınması durumunda daha yüksek rakamlara daire tutacaklarını bildikleri için yerlerinden kıpırdamıyorlar. Bizler emlakçı olarak, bugün sattığım daireyi yarın aynı fiyata alamıyoruz. Faizlerin yansımaları olması durumunda piyasa daha da hareketlenecektir. Vatandaşlar, kiralık dairede oturmaktansa satılık daire almayı tercih ediyorlar” şeklinde konuştu.

Yabancı yatırımcılarında çoğaldığını vurgulayan İşlek, “Daha çok site tarzı dairelere yöneliyorlar. Onlarında fiyatlara etkisi oluyor. İstanbul’da mahalle mahalle fiyat artışlarını görebiliyoruz. Mahalleler arasında 100 bin 50 bin TL fark olabiliyor” diyerek sözlerini tamamladı.

“Ev araştırırken oldukça zorlandık”

Ev bakmaya geldiğini belirten Orhan Çobanoğlu, “Fiyatlar çok yükselmiş. Son bir senede yüzde 35 artmış. İstanbul Bahçelievler’den bakıyoruz evi. Araştırma yaparken oldukça zorlandık. Burada 300 bin TL’den başlıyor fiyatlar” ifadelerini kullandı.