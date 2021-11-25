banner4556

İstanbul’da kritik toplantı başladı

banner4336

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul’da Bankalar Birliği ile görüşmek için birliğin merkezine giriş yaptı. Kritik toplantı başladı.

İstanbul’da kritik toplantı başladı
banner3909
banner4558

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul’da Bankalar Birliği ile görüşmek için birliğin merkezine giriş yaptı. Kritik toplantı başladı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ekonomide yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ve bankaların genel müdürleriyle bir araya geliyor. Türkiye Bankalar Birliği binasında düzenlenen toplantıya bankaların genel müdürlerinin ardından Kavcıoğlu giriş yaptı. Kavcıoğlu toplantı öncesi bir açıklama yapmadı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kadına Şiddet Gününde kadın kooperatiflerinden...
Kadına Şiddet Gününde kadın kooperatiflerinden...
  1. HABERDE İNSAN

banner4389

banner4349

banner3841