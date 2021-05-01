İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 1,01 arttı

İstanbul’da perakende fiyatlar Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,01, toptan fiyatlar ise yüzde 0,70 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Nisan 2021 Fiyat İndeksleri’ni açıkladı. Buna göre, Nisan ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1,01, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 0,70 oranında arttı.

2020 Nisan ayına göre 2021 Nisan ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO’nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 16,34, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 17,52 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında; Giyim Harcamalarında yüzde 8,18, Konut Harcamalarında yüzde 0,81, Diğer Harcamalarda yüzde 0,74, Gıda Harcamalarında yüzde 0,61, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 0,53, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 0,01 artış, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,03, Ev Eşyaları Harcamalarında 0,29 azalış görüldü.

Nisan 2021’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Madenler Grubunda yüzde 4,90, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 3,58, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 1,23, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 0,65, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 0,18, Mensucat Grubunda yüzde 0,10 artış, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 1,16 azalış görüldü.