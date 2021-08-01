İstanbul’da toptan ve perakende fiyatlar arttı

İstanbul’da Temmuz ayında bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,52, toptan fiyatlar yüzde 3,12 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Temmuz 2021 fiyat indekslerini açıkladı. Buna göre, 2021 Temmuz ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1,52, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,12 oranında arttı.

2020 Temmuz ayına göre 2021 Temmuz ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 17,38, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise % 27,63 olarak gerçekleşti.

Temmuz 2021’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Konut Harcamalarında yüzde 4,67, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 1,26, Gıda Harcamalarında yüzde 1,15, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 1,11, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,37, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 0,04 artış görülürken, Giyim Harcamalarında yüzde 3,12 azalış görüldü. Diğer Harcamalar grubunda değişim izlenmedi.

Temmuz 2021’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 8,62, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 3,18, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 1,93, Madenler Grubunda yüzde 1,74, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 0,90, Mensucat Grubunda yüzde 0,11, artış görülürken, İnşaat Malzemeleri Grubunda değişim izlenmedi.