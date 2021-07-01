İstanbul’da toptan ve perakende fiyatlar arttı

İstanbul’da Haziran ayında bir önceki aya göre toptan fiyatlar yüzde 3,07 perakende fiyatlar yüzde 0,36 arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Haziran 2021 fiyat indekslerini açıkladı. Buna göre, 2021 Haziran ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 0,36, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,07 oranında arttı.

2020 Haziran ayına göre 2021 Haziran ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO’nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 16,12, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 25,56 olarak gerçekleşti.

Haziran 2021’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 2,80, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 2,72, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,96, konut harcamalarında yüzde 1,76, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,07 artış görülürken, gıda harcamalarında yüzde eksi 0,84, giyim harcamalarında yüzde eksi 0,72 azalış görülmüştür. diğer harcamalar grubunda değişim izlenmedi.

Haziran 2021’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; gıda maddeleri grubunda yüzde 4,54, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,53, madenler grubunda yüzde 4,07, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 3,65, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,79, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,34, artış görülürken, mensucat grubunda değişim izlenmedi.