İstanbul’un ayakkabı merkezi Gedikpaşa’da üretim son sürat devam ediyor

İstanbul’da ayakkabının üretim üssü niteliğindeki Gedikpaşa’da ayakkabı üretimi sürüyor. Ayakkabıcılar yurt içi ve yurt dışına toptan tedarik dışında e-ticaret yöntemiyle de satışlarını sürdürüyor.

İstanbul’un en eski ayakkabı üretim yeri Gedikpaşa’da hareketlilik hiç bitmiyor. Bir çok markanın fason üretim yaptırdığı bölgede tezgahlardaki yoğun çalışma sürüyor. Üretimler tüm hızıyla devam ediyor. Üretilen ayakkabılar Türkiye’nin birçok noktasına gönderiliyor. Yurtiçine tedarik dışında yurt dışına da Gedikpaşa’da üretilen ayakkabıların ihracatı yapılıyor. Bir atölye günde 500 çift ayakkabı üretiyor.

‘’Gedikpaşa’da üretilen ayakkabılar Türkiye’nin yanı sıra yurt dışına da satılıyor’’

Gedikpaşa’daki üretime ilişkin konuşan ayakkabı üreticisi Yavuz Gezmiş’ ‘’2001’den beri ayakkabı üretiyoruz. Gedikpaşa ayakkabı sektöründe Türkiye’nin gözbebeği. Gedikpaşa’da üretilen ayakkabılar Türkiye’nin yanı sıra yurt dışına da satılıyor. Biz günlük 400-500 çift ayakkabı üretebiliyoruz. Bayan ayakkabısı üretiyoruz. Ürettiğimiz ayakkabılar da bazı maddeler yurt dışından geliyor. Bu da fiyatlara yansıyor. Pandemi öncesi ayakkabıların maliyeti 70 - 80 lira civarındaydı. Bayan ayakkabılarını şuanda 150 - 200 liraya mal ediyoruz. Bu fiyatların üzerine kar marjı da koyulup tüketiciye sunuluyor’’ dedi.

‘’Pandemi döneminde e-ticarete yönelmek ayakkabı sektörüne yaradı’’

Pandemi döneminde e-ticarete yöneldiklerini de belirten Gezmiş, ‘’Yaklaşık iki yıl önce, pandemiden önce ürettiğimiz ayakkabıların yüzde 90’a yakınını kurumsal firmalara ve toptancılara satıyorduk. Pandemi döneminde uygulanan kısıtlamalar ile birlikte insanlar evde vakit geçirmek zorunda kaldı. Bu süreçte e-ticaret daha da yaygınlaştı. Bunun sonucunda şuanda ürettiğimiz ayakkabıların yaklaşık yüzde 95’ini e-ticaret yoluyla satıyoruz. Pandemi döneminde e-ticarete yönelmek ayakkabı sektörüne yaradı diyebiliriz’’ diye konuştu.

Üretimde yaşanan sıkıntılardan da bahseden Gezmiş, yurt dışından gelen hammaddelerdeki pahalılaşma yüzünden sıkıntılar oluştuğunu söyledi. Gezmiş, hammadde pahalılığının Çin’den gelen ürünler karşısında rekabeti zorlaştırdığına dikkat çekerek, ‘’Eskiden Çin’den ürün gelirdi, kalitesizdi. Şimdi daha kaliteli ürünler daha uygun fiyata geliyor. Bu bizim rekabetimizi olumsuz etkiliyor. Maliyet yükselince tüketiciye kadar herkes etkileniyor’’ sözlerini ifade etti.