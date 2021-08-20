İstihdam endeksi yıllık yüzde 15,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı İkinci çeyrek işgücü girdi endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 14,9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 36,9 arttı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 12,6 arttı.

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 46 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 46 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 51,2, inşaat sektöründe yüzde 57,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 40,5 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 52,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 52,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 59,1, inşaat sektöründe yüzde 59,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 47,7 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 3,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,1, inşaat sektöründe yüzde 4,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,4 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 2,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2, inşaat sektöründe yüzde 5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,7 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 7,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 8, inşaat sektöründe yüzde 7,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 4,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,9, inşaat sektöründe yüzde 1,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 4,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,2, inşaat sektöründe yüzde 1,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,1 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 3,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3, inşaat sektöründe yüzde 2,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,1 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 4,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6, inşaat sektöründe yüzde 2,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,1 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 4,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,9, inşaat sektöründe yüzde 2,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,3 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 4,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,7, inşaat sektöründe yüzde 2,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,4 arttı.