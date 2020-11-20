İstihdam endeksi yıllık yüzde 2,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı üçüncü çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2020 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,7 arttı, inşaat sektöründe yüzde 7,6 arttı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 0,3 arttı.

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 3,6 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, aynı dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,6 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1 arttı ve inşaat sektöründe yüzde 4,7 arttı, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,6 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 6,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 11,5, inşaat sektöründe yüzde 12,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,4 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 4,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,3, inşaat sektöründe yüzde 9,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,5 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 38 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 38,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 41,3, inşaat sektöründe yüzde 31,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 37,2 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 21,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, söz konusu dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 21,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 22,5, inşaat sektöründe yüzde 20,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 21,6 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 9,0 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 8,5, inşaat sektöründe yüzde 5,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,8 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 10,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, aynı dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 10,4, inşaat sektöründe yüzde 7,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10,9 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 1,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, aynı dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,5 ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,0 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 11,9 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, aynı dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,9 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 13,9, inşaat sektöründe yüzde 8,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,5 azaldı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 11,6 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, aynı dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,6 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 13,3, inşaat sektöründe yüzde 8,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,4 azaldı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 13,6 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, aynı dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,6 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17,4, inşaat sektöründe yüzde 8,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 12,1 azaldı.