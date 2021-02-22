İstihdam endeksi yıllık yüzde 4,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 dördüncü çeyrek İşgücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 15,5 arttı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 0,6 arttı.

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 2,3 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,0 arttı ve inşaat sektöründe yüzde 9,6 arttı, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,0 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 11,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 18,0, inşaat sektöründe yüzde 18,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,3 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 2,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,5, inşaat sektöründe yüzde 7,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,5 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 1,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,9, inşaat sektöründe yüzde 5,2 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde değişmedi.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 5,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,9, inşaat sektöründe yüzde 7,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,8 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 12,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 13,4, inşaat sektöründe yüzde 6,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,0 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 14,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 15,7, inşaat sektöründe yüzde 7,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,3 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 3,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,4 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,2 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,9 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 3,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,5, inşaat sektöründe yüzde 1,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,6 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 3,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,9, inşaat sektöründe yüzde 1,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,8 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 2,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,4, inşaat sektöründe yüzde 1,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,6 arttı.