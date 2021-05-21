İstihdam endeksi yıllık yüzde 6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 8,7 arttı, inşaat sektöründe yüzde 21,8 arttı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 1,7 arttı.

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 1,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,6 arttı ve inşaat sektöründe yüzde 14,8 arttı, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,7 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 16,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 22,9, inşaat sektöründe yüzde 30,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,1 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 2,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,7, inşaat sektöründe yüzde 2,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 1,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,5, inşaat sektöründe yüzde 0,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0.1 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 7,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 8,3, inşaat sektöründe yüzde 10 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,8 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 13,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 13,1, inşaat sektöründe yüzde 12,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,7 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 14,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 14,2, inşaat sektöründe yüzde 13,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 15,4 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 8,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,7, inşaat sektöründe yüzde 6,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10,5 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 6,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,3, inşaat sektöründe yüzde 9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,4 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 6,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,7, inşaat sektöründe yüzde 9,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,9 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 10 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 9,6, inşaat sektöründe yüzde 9,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10,3 arttı.