İstihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu

. İstihdamda hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 37,9’unu oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 28,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre geçici sonuçlara göre 2020 yılında faal olan girişimlerin yüzde 43,2’si hizmet sektöründe, yüzde 36,6’sı ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 37,9’unu oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 28,9 oldu.

Ciroda en yüksek payı ticaret sektörü aldı

Ticaret sektörü ciroda yüzde 46’lık pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 14 iken sanayi sektörünün ciro payı yüzde 34,1 oldu.

Türkiye geneli üretim değerinde en yüksek değeri imalat aldı

2020 yılında üretim değeri imalatta 2 trilyon 839 milyar TL, ticarette 713 milyar TL, inşaatta 584 milyar TL, ulaştırma ve depolamada 463 milyar TL ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 427 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ciroda en yüksek payı 250+ büyüklük grubu aldı

2020 yılında ciro payının yüzde 34’ünü 250+ büyüklük grubu, yüzde 26’sını 1-9 büyüklük grubu, yüzde 20’sini 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 20’sini 50-249 büyüklük grubu oluşturdu. İstihdamda ise yüzde 37,8’ini 1-9 büyüklük grubu, yüzde 26,1’ini 250+ büyüklük grubu, yüzde 19,7’sini 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 16,4’ünü 50-249 büyüklük grubu oluşturdu.

İmalat sanayindeki girişimlerin yüzde 56,6’sı düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı

Düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alan bu girişimler, istihdamın yüzde 51,9’unu, cironun yüzde 37,8’ini oluşturdu.

2020 yılında aktif girişim sayısı 3 milyon 304 bin 54 olarak gerçekleşti

Geçici sonuçlara göre 2020 yılında ciro 10 trilyon 576 milyar TL, üretim değeri 6 trilyon 32 milyar TL, faktör maliyetiyle katma değer 1 trilyon 651 milyar TL olarak gerçekleşirken mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 9 trilyon 424 milyar TL olarak gerçekleşti. İstihdam ise 15 milyon 953 bin 915 kişi olarak gerçekleşti.