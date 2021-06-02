İTO, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

İstanbul Ticaret Odası 2021 Mayıs ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Limon yüzde 15,18 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Sivri biber yüzde 36,54 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Mayıs ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 130’unun perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 85 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Mayıs ayında limon fiyatı yüzde 15,18 arttı

Mayıs ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan limon yüzde 15,18 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 14,63 ile muz, Ev Eşyası harcamaları grubundan yüzde 12,75 ile halı ve yüzde 12,51 ile elektrik süpürgesi, Ulaştırma ve Haberleşme grubundan yüzde 12,26 ile şehirlerarası otobüs bilet ücreti ve Gıda Harcamaları grubundan yüzde 10,76 ile çilek oldu.

2021 Mayıs sivri biber yüzde 36,54 ucuzladı

2021 Mayıs ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan sivri biber yüzde 36,54 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 26,89 ile taze fasulye, yüzde 18,62 ile bezelye, Ev eşyası Hacamaları grubundan yüzde 12,52 ile ütü oldu.