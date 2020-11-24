İTÜ mezunu en güçlü kadın CEO’lar deneyimlerini aktardı

Türkiye’nin 50 Güçlü Kadın CEO’su listesinde yer alan kadınlar, ‘Mezun Söyleşileri’ kapsamında bir araya geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), ‘Türkiye’nin En Güçlü Kadın CEO’ sıralamasında yer alan İTÜ Mühendislik Fakültesi mezunu CEO’ları ‘Mezun Söyleşileri’ kapsamında bir araya getirdi. Online yapılan toplantıya Philsa Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler, Manpower Group Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı katıldı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Hatice Camgöz Akdağ’ın yaptığı organizasyonda, en güçlü kadın CEO listesine giren İTÜ mezunu mühendisler; deneyimlerini, öngörülerini öğrencilerle paylaştı.

“Talepkar ve meraklı olun”

Organizasyonda ilk sözü, ‘Türkiye’nin En Güçlü Kadın CEO’ araştırmasında listeye birinci sıradan giren Filiz Yavuz Diren aldı. Konuşmasında mühendislik eğitimine vurgu yapan Diren, “Mühendislik eğitimi; çok yönlü olması, sorgulamayı teşvik etmesi, tasarım ve optimizasyon becerilerini barındırması ve risk analizi yapabilme gibi yetkinlikleri geliştirmesi açısından iş hayatında ihtiyacımız olan birçok donanımı içerisinde barındırıyor. Kadın mühendislerin teşvik edilmesi gerekir. Mühendislik dallarının, kodlamanın, veri bilimlerinin geleceği şekillendireceğini çok iyi biliyoruz. Kadınlar hayatın her alanında, iş ve akademik dünyada fark oluşturuyorlar. Farklı mühendislik alanlarda tahsilini tamamlamış, kendini geliştirmiş genç kadın mühendislerimiz geleceği şekillendirecekler. İş hayatının zorlu yollarından geçerken karşılaşacakları zorlukları daha rahat aşabilmeleri için ben de gönüllü olarak mentorluk projelerine katılıyorum. Genç kadınların kendilerine güvenmeleri, kendilerini geliştirmek için talepkar ve meraklı olmaları konularında onları cesaretlendirmeye önem veriyorum,” dedi.

“Nitelik ve yetkinliğinizi geliştirin”

Listenin 34’üncü sırasında yer alan Evrim Hizaler ise başarıya giden yolda nitelik ve yetkinliğin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, “Yaşamın diğer alanlarında olduğu gibi, kariyer hayatında da cinsiyetin belirleyici bir unsur olmaması gerekiyor. Bir işyerinde başarının ön koşulu, insanın sahip olduğu nitelik ve yetkinlikleri geliştirmesidir. Kadınların iş hayatında olmasının daha adil ve gelişmiş bir toplum için şart olduğunu, kadının üst yönetimindeki başarılarının fark edilmesiyle istihdam oranının daha da artacağını düşünüyorum” dedi.

“Kadınlar yönetimde daha çok yer almalı”

Feyza Narlı, listeye 44’üncü sıradan giren bir diğer isimdi. Konuşmasında kadınların yönetimde daha çok yer almasının çok yönlü bakış açılarıyla ve farklı disiplinlerle birlikte ülke istihdamına, ekonomisine ve şirketlere rekabet üstünlüğü getirdiğini belirten Narlı, “İnovasyon başarılı bir şekilde yönetildiğinde, yüksek katma değerli projelerin yaratılacağını ve böylelikle işgücü piyasalarını büyümeye teşvik edeceğini düşünüyorum” dedi.

Narlı, sözlerini şöyle tamamladı: “Yakın gelecekte esneklik, verimlilik ve sürdürebilirlik daha da önemli hale gelecek ve kurumlar çevik işgücü modellerine yeni dönemde daha fazla odaklanacak. Kadın istihdamının arttırılması için öncelikli olarak fırsat eşitliği konusu kurumların en tepe noktasından başlayarak sahiplenilmelidir. Kurumlarda fırsat eşitliği için yapılacak faaliyetler sadece insan kaynaklarının sorumluluğunda kalmayarak, en tepeden alt birime kadar fırsat eşitliği kültürünün benimsenmesi, ilgili tüm kişilerin sorumluluk alarak cinsiyet eşitliği alanında kendi üzerine düşeni yapması gerekmektedir”.