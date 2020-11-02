İzmir’de hasar ödemeleri başladı

DASK, İzmir depreminde evi hasar gören Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerine 1,2 milyon TL ödeme yaptı. Ödemeler öncelikle depremde yıkılan ve ağır hasar gören konutlara yapılmaya başlandı. DASK’ın 5 bin 900’ü İzmir’den olmak üzere depremden etkilenen toplam 10 ilden aldığı toplam hasar ihbarı sayısı bugün itibariyle 6 bin 500’e ulaştı.

İzmir merkezli depremin ardından hasar tespit çalışmalarına başlayan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), evi hasar gören Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerine hasar tazminatı ödemelerine başladı. Yapılan açıklamada; DASK, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunan ve depremde hasar gören konutlara 1,2 milyon TL ödedi. İlk etapta 100 hasar eksperiyle sahaya inen DASK; önümüzdeki günlerde bu sayıyı 200’e çıkaracak. Aynı zamanda hasar tespit çalışmalarının yerinde yönetimi için İzmir’de ’DASK İletişim Merkezi’ kuruldu. Birikmiş deprem rezervi ve reasürans imkanları sayesinde 25 milyar TL olan hasar ödeme kapasitesi Kasım ayı itibarıyla 40 milyar TL’ye yükseltildi.

"İzmir’de DASK İletişim Merkezi kurduk"

2 Kasım Pazartesi günü itibariyle Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerine toplam 1,2 milyon TL ödeme yaptıklarını vurgulayan DASK Koordinatörü Erdal Turgut, "Depremden birkaç saat sonra İzmir’e ulaşıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İzmir İl Müdürlüğü’nde DASK İletişim Merkezi kurduk. DASK yöneticisi ve ekiplerinin bir bölümü çalışmaya buradan devam ediyor. Sahadaki çalışmaları yakından takip ediyor, sigortalılarımızla gerektiğinde birebir temas kurabiliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD başta olmak üzere tüm kamu kurumlarıyla koordineli bir çalışma ve işbirliği içindeyiz. ALO DASK 125 çağrı merkezi, dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı almaya devam ediyoruz. Hedefimiz, sigortalılarımızın Zorunlu Deprem Sigortası edinerek elde ettikleri finansal güvencenin karşılığını vermek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek" ifadelerini kullandı.

Depremin olduğu günden bu yana sahada aralıksız çalıştıklarını belirten Turgut, "2 Kasım itibarıyla 5 bin 900’ü İzmir’den olmak üzere depremden etkilenen 10 ilden toplam 6 bin 500 hasar ihbarı aldık. Hedefimiz, ilk 72 saat için de sigortalılarımıza hasar tazminatı ödemesi yapmaya başlamaktı. DASK, evi depremde hasar gören vatandaşlarımızın düzenini yeniden kurmasında çok önemli bir rol oynuyor. Misyonumuz yaraları sarmak, normal hayata dönüşü sağlamak. Bunun bilinciyle ilk etapta 100 eksperimizle sahaya çıktık. Bu sayı önümüzdeki günlerde 200’e kadar yükselecek. Eksperlerimiz hasar ihbarı yapan sigortalılarımızın konutlarında inceleme yapıp, raporlarını bize mobil cihazlarından anında ulaştırıyorlar. Böylece hasar süreçlerini çok daha hızlı sonuçlandırıyoruz" diye konuştu.